Eindelijk grote prijs voor Messi, Argentinië wint Copa

Lionel Messi heeft eindelijk zijn eerste grote prijs met Argentinië binnengehaald. Na drie eerder verloren finales was het nu wel raak in de Copa América. In de eindstrijd van het Zuid-Amerikaanse kampioenschap in het stadion Maracanã van Rio de Janeiro werd thuisland Brazilië met 1-0 verslagen.

De Argentijnen kwamen in de eerste helft op voorsprong via Angél Di Maria die in de 22e minuut na een dieptepass van Rodrigo De Paul de bal over de Braziliaanse keeper Ederson in het doel wipte. De vroege treffer bleek uiteindelijk de winnende te zijn, want beide ploegen kwamen daarna niet meer tot scoren.

De overwinning van Argentinië was een bijzondere triomf voor Barcelonaspeler Messi die zijn allereerste grote titel met de 'Albiceleste' binnenhaalde. De sterspeler, die een open kans miste met nog twee minuten te gaan, eindigde het toernooi als medetopscorer met vier doelpunten. Hij werd samen met de Braziliaan Neymar verkozen tot beste speler van de Copa.