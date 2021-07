Zichtbaar ontroerde Messi: God heeft dit succes voor mij bewaard

Zijn eerste hoofdprijs met Argentinië maakte veel los bij Lionel Messi. Na de zege van 1-0 op Brazilië in de finale van de Copa América was de 34-jarige spelmaker zichtbaar ontroerd. Messi ging na het laatste fluitsignaal op zijn knieën zitten en bedekte zijn gezicht met zijn handen.

"Waanzinnig, dit is niet te geloven", aldus Messi. "Ik geloof dat God dit succes voor mij heeft bewaard. Nog wel in een finale tegen de Brazilianen in hun land."

Na vier verloren finales met de nationale ploeg, had Messi eindelijk reden tot juichen. Alsof hij van zijn last was verlost, omhelsde de Argentijn zijn teamgenoten en coach Lionel Scaloni. Hij groette de weinige Argentijnse fans op de tribunes met een handkus. "Vroeger was ik verdrietig. Maar ik wist dat het op een gegeven moment zou gebeuren. Ik heb nog nooit een gelukkiger moment gehad dan dit."

Na het in ontvangst nemen van de beker sprak Messi via de telefoon op het veld met zijn familie. Hij hield de gouden medaille voor de camera en riep: "Ik heb gewonnen, ik heb gewonnen."