Duitse voetbalploeg stapt van het veld na racistische belediging

De Duitse olympische voetbalploeg is zaterdag in de oefenwedstrijd tegen Honduras vijf minuten voor tijd van het veld gestapt nadat verdediger Jordan Torunarigha racistisch werd bejegend. Volgens de Duitse voetbalbond zou dat zijn gebeurd door een tegenstander.

De stand in de wedstrijd in het Japanse Wakayama was op dat moment 1-1. De twee ploegen zouden in voorbereiding op de Spelen drie keer 30 minuten tegen elkaar spelen. Honduras had in de eerste 30 minuten de leiding genomen. De Duitsers maakten in het derde deel gelijk. De Duitsers hebben een moeizame voorbereiding op de Spelen. Na talloze afmeldingen kon de Duitse ploeg met 15 veldspelers en drie keepers naar Japan reizen, terwijl er een team van 22 spelers is toegestaan.