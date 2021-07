Voorstel aan FIFA: zet speeltijd stil bij raadpleging VAR

De Conmebol, de Zuid-Amerikaanse voetbalfederatie, pleit ervoor de speeltijd tijdens een wedstrijd officieel stil te zetten bij raadpleging van de videoscheidsrechter (VAR). "De minuten die dan voorbijgaan, zijn dan geen reden meer tot bezorgdheid", zei Wilson Seneme, de Braziliaanse voorzitter van de scheidsrechterscommissie van de Conmebol. Ook wil de koepelorganisatie dat beide teams de mogelijkheid krijgen om een vast aantal keer zelf de VAR in te roepen, zoals in bijvoorbeeld tennis, volleybal en hockey het geval is. Beide voorstellen zijn naar de wereldvoetbalbond FIFA gestuurd. Ook de International Football Association Board (IFAB), de organisatie die de regels in het voetbal bepaalt, heeft de betreffende documenten van Conmebol ontvangen. In Zuid-Amerika gebruiken tot nu toe alleen Brazilië, Paraguay en Colombia de VAR-technologie in hun competities.