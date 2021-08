‘Paris SG maakt financieel plan om Messi te contracteren’

De directie van de Franse voetbalclub Paris Saint-Germain (PSG) werkt aan een financieel plan om een overstap van de Argentijnse ster Lionel Messi naar de Parijse club mogelijk te maken. Volgens de krant Le Parisien heeft Messi's management donderdag al contact gelegd met PSG over een mogelijke transfer van de aanvaller uit Barcelona. Donderdag maakte Barcelona bekend dat het financieel niet in staat is Messi een nieuw contract aan te bieden. Volgens de Spaanse club kan het nieuwe contract niet worden "geformaliseerd" op grond van de regelgeving van La Liga, de koepelorganisatie van het Spaanse profvoetbal. Barcelona gaat gebukt onder een enorme schuldenlast. Volgens de Catalanen was het de bedoeling dat het nieuwe contract deze donderdag door beide partijen ondertekend zou worden. La Liga weigerde echter toestemming te geven voor de nieuwe verbintenis. "Gezien deze situatie zal Lionel Messi niet langer verbonden blijven aan FC Barcelona", liet de clubleiding weten.