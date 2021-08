PSG betaalt sterspeler Messi deels in eigen cryptomunten

Voetballer Lionel Messi heeft bij het tekenen van zijn verbintenis bij Paris Saint-Germain een deel van zijn vergoeding betaald gekregen in zogenoemde 'fan tokens', cryptomunten van de club. Messi verliet FC Barcelona deze week en tekende een 2-jarig contract bij de Franse topclub. PSG liet weten dat de tokens deel uitmaken van zijn "welkomstpakket" en beschikbaar waren gesteld door socios.com, de aanbieder van de cryptomunten van de club. PSG maakte niet bekend hoe groot het bedrag aan cryptomunten is, maar meldde wel dat de Argentijnse vedette er een "groot aantal" heeft gekregen. De volledige financiële overeenkomst is niet bekendgemaakt. Eigenaren van fan tokens hebben een stem in kleine beslissingen over hun club. Naast PSG hebben ook onder meer FC Barcelona, Juventus en Manchester City deze cryptovaluta uitgebracht. Volgens voetbalclubs wordt op die manier de betrokkenheid van de fans wereldwijd vergroot. De bezitters van de tokens komen bijvoorbeeld in aanmerking voor speciale promotieacties. De tokens kunnen net als andere cryptovaluta worden verhandeld. PSG meldde dat er veel zijn verhandeld na de berichten dat Messi naar de Parijse club zou komen.