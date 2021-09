Van Gaal laat zon schijnen op de training van Oranje in Zeist

Het puntenverlies van het Nederlands elftal in Noorwegen heeft het humeur van Louis van Gaal niet helemaal verpest. De bondscoach was donderdag op de training in opperbeste stemming. Hij grapte zelfs met zijn aanwezige 'vrienden van de media' in Zeist. "Dat is het voordeel met Van Gaal", doelde hij op het aangename weer. "Altijd schijnt de zon." Oranje trainde vooral met de reserves van het duel met de Noren. Vanaf vrijdag gaat het vizier volledig op het volgende duel van zaterdag met Montenegro in de WK-kwalificatie. Van Gaal weet hoe Oranje dan beter voor de dag kan komen. "We zullen vooral minder slordig moeten gaan spelen", zei hij. Van Gaal mist zaterdag de geschorste Daley Blind tegen Montenegro. Het zou zomaar kunnen dat Tyrell Malacia de volgende Feyenoorder is die mag debuteren in de nationale ploeg, na doelman Justin Bijlow. Matthijs de Ligt keert terug van een schorsing, maar het is nog maar de vraag of hij terugkeert in de basisformatie als Nederland met vier verdedigers blijft spelen. Van Gaal was na het duel met de Noren tevreden over Stefan de Vrij en zijn aanvoerder Virgil van Dijk.