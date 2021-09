Oranje heeft weer kleur op de wangen na een weekje onder Van Gaal

De wedstrijd tussen het Nederlands elftal en Turkije (6-1) was allang niet spannend meer toen supporters een oranje wave door de Johan Cruijff ArenA lieten golven en de naam van Louis van Gaal scandeerden. "Het is mooi om zoveel blije mensen te zien", zei de bondscoach even later. "Prachtig zelfs."

Van Gaal is terug bij het Nederlands elftal, voor de tweede keer zelfs. En dat hebben zijn spelers, volgers van de media en nationale ploegen van Noorwegen, Montenegro en Turkije geweten. "We kunnen nog veel beter", vindt de opvolger van Frank de Boer. "Maar we zijn met de koppositie van de poule al dichterbij het WK in Qatar gekomen."

Moe en redelijk voldaan verliet de 70-jarige Amsterdammer na een eclatante zege op Turkije het stadion, waar zijn oude club Ajax alle thuiswedstrijden afwerkt. "Het was intens", verklaarde hij. "Ik ben iedere dag van 9 uur in de ochtend tot 10 uur in de avond met mijn spelers en stafleden bezig geweest."

Milder

Van Gaal kon een kleine anderhalve week eigenlijk alleen maar verliezen toen hij zijn pensioen onderbrak en aan een derde termijn als bondscoach van Oranje begon. Hij werd de afgelopen jaren vooral herinnerd als de bondscoach die een ploeg met veel spelers uit de Eredivisie naar een derde plaats op het WK van 2014 in Brazilië leidde. Nu, als opvolger van Frank de Boer, kan hij de bondscoach worden die Nederland voor de tweede keer niet naar een WK weet te brengen.

De oud-trainer van Ajax, Barcelona. AZ, Bayern München en Manchester United lijkt milder geworden. Hij ging er tijdens zijn ontmoetingen met zijn 'vrienden van de media' zelden met gestrekt been in. Behalve donderdag dan even. "Je snapt er niets van", zei hij tegen een journalist. "Maar dat geeft niet. Maar je zou mijn boeken moeten lezen. Maar dat doe je ook niet."

Nauwelijks tijd

Van Gaal had nauwelijks tijd om zijn spelers na een mislukt EK voor te bereiden op de duels met Noorwegen (1-1), Montenegro (4-0) en Turkije (6-1). Hij deed er alles om in het brein van zijn spelers te komen. Imagineren, noemt hij dat nog steeds. De bondscoach hangt ook nog steeds het totale mens-principe aan. Hij verdiept zich in zijn spelers. Hij weet een ding zeker. "Dit is de mooiste en meest blije spelersgroep die ik ooit heb gezien."

Van Gaal doet nog steeds weinig zonder achterliggende gedachte. Hij spreekt zijn spelers voor de training toe vlak voor de tribune waar journalisten mogen zitten. Hij overlaadt ze met complimenten als het kan. Maar laat Cody Gakpo en Tyrell Malacia ook duidelijk weten als ze iets fout hebben gedaan. "Want dat is ook topsport", vindt hij.

Humor

Op persconferenties geeft hij veel informatie. Hij verpakt dat met de nodige humor, als een soort cabaretier. Wat je ook van hem vindt, er zit iemand achter de tafel als Van Gaal met de media spreekt. Spelers zeggen dat ze weer weten waar ze aan toe zijn. Ze zijn ook extra scherp. "Want het is toch Louis van Gaal die voor je staat", erkende aanvoerder Virgil van Dijk.

Oranje lijkt weer een beetje toekomst te hebben, na een mislukt EK. Frenkie de Jong speelt centraal omdat Van Gaal dat een van zijn beste spelers vindt. Davy Klaassen is plotseling basisspeler en belangrijk en voor Marten de Roon en Wout Weghorst heeft de wisseling van bondscoach voorlopig minder goed uitgepakt. Dit is pas het begin", zei Van Gaal na de zege op de Turken. "We gaan nu kijken hoe we nog veel beter kunnen worden. Want dat kan zeker."