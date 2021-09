Paris Saint-Germain zonder Mbappé tegen Bosz’ Lyon

Paris Saint-Germain kan zondagavond (20.45 uur) in de topper tegen het Olympique Lyon van trainer Peter Bosz niet beschikken over Kylian Mbappé. De 22-jarige aanvaller viel woensdag in het uitduel met Club Brugge in de Champions League uit met een enkelblessure. Volgens PSG boekt Mbappé wel "goede vooruitgang".

Mbappé werd af en toe hard aangepakt door de spelers van Club Brugge. De Fransman, die na een kwartier de openingstreffer van Ander Herrera had voorbereid, moest zich in de 51e minuut laten vervangen in het Jan Breydelstadion. Mauro Icardi nam zijn plek over in de aanval, naast Messi en Neymar. Het werd uiteindelijk 1-1.

Naast Mbappé zijn ook Marco Verratti, Sergio Ramos en Juan Bernat dit weekend nog afwezig in Parijs, zo meldt PSG.

PSG is met 15 punten uit vijf duels koploper in Ligue 1, Lyon staat zevende met 8 punten.