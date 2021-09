Barcelona speelt ondanks rood Frenkie de Jong gelijk bij Cádiz

Barcelona is de crisis nog niet te boven. Met een man minder, na rood voor Frenkie de Jong, speelde de club in de Spaanse competitie gelijk bij Cádiz, 0-0. Of dat resultaat voor trainer Ronald Koeman voldoende is om voorlopig bij de geplaagde club in dienst te blijven zal de komende dagen blijken.

Frenkie de Jong werd na ruim 60 minuten uit het veld gestuurd. Hij kreeg in enkele minuten tijd twee keer de gele kaart, eerst na met een arm een tegenstander te hebben geraakt, vervolgens voor te wild inkomen.

Memphis Depay kreeg meerdere kansen Barcelona op voorsprong te zetten. Eerst raakte hij de bal niet goed, na een voorzet van Luuk de Jong. Vervolgens zag hij doelman Jeremías Ledes redden op zijn schot. In de 94e minuut kwam Memphis in vrije positie voor het doel, maar schoot hij naast.

Met een man meer ging Cádiz wat meer aandringen en kreeg het enkele goede mogelijkheden. In die fase hield keeper Marc-André ter Stegen Barcelona overeind.

Barcelona zette de mindere periode in met een nederlaag tegen Bayern München in de Champions League en een gelijkspel in La Liga tegen Granada. In beide gevallen speelde Koemans formatie thuis.

Frenkie de Jong, Luuk de Jong en Depay waren allen basisspelers bij Barcelona. Na de rode kaart van Frenkie de Jong werd Luuk de Jong om tactische redenen gewisseld.

Ver in extra tijd kreeg trainer Koeman ook nog rood wegens commentaar op de leiding.