Koeman: in dit land sturen ze je voor niets weg

Trainer Ronald Koeman moest donderdagavond met FC Barcelona niet alleen puntenverlies incasseren met de 0-0 bij Cádiz, hij werd in de blessuretijd ook met rood weggestuurd. "In dit land sturen ze je voor niets weg", zei Koeman. "Iedereen zag dat er twee ballen op het veld waren, alleen de scheidsrechter niet. Dat zegt genoeg." Koeman, die onder grote druk staat vanwege de tegenvallende prestaties van Barcelona, beklaagde zich daarover langs de lijn bij de vierde official. Scheidsrechter Carlos Del Cerro Grande pikte dat niet en stuurde de Nederlandse trainer naar de tribune. Koeman ontbreekt daardoor zondag op de bank in de thuiswedstrijd tegen Levante. Het is sowieso de vraag of hij dan nog trainer is van FC Barcelona. Voorzitter Joan Laporta heeft al herhaaldelijk laten blijken niet tevreden te zijn over de resultaten. Barcelona won twee van de vijf competitiewedstrijden en speelde drie keer gelijk. In de Champions League werd de ploeg van Koeman vorige week in Camp Nou overklast door Bayern München (0-3).