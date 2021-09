Onana wil bij Ajax blijven

Doelman André Onana van Ajax staat open voor contractverlenging bij Ajax. "Alles is bespreekbaar. Ajax moet datgene doen, wat goed is voor Ajax. Natuurlijk sta ik nog open voor een nieuw contract", zegt de keeper in een interview in De Telegraaf.

De 25-jarige Onana testte eind oktober bij een onaangekondigde dopingcontrole positief op furosemide. Het verboden middel zat volgens de keeper in de plaspillen van zijn zwangere vrouw, die hij naar eigen zeggen voor aspirines had aangezien toen hij zich niet lekker voelde. De straf werd teruggebracht naar negen maanden en Onana mag vanaf 4 november ook weer wedstrijden spelen.

Directeur voetbalzaken Marc Overmars liet eerder weten teleurgesteld in de keeper te zijn omdat die zijn contract niet wilde verlengen. De club laat hem voorlopig met Jong Ajax oefenen. Trainer Erik ten Hag weigert Onana af te schrijven, maar zei ook begrip te hebben voor de manier waarop Overmars zich opstelt.