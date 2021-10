Voorzitter FC Barcelona spreekt vertrouwen uit: Koeman gaat door

Ronald Koeman hoeft niet te vrezen voor zijn baan als trainer van FC Barcelona. Dat zei voorzitter Joan Laporta zaterdag, voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen Atlético Madrid. "Koeman gaat door als trainer van Barcelona", aldus Laporta. "Om verschillende redenen verdient hij tijd. Hij houdt van Barça en besloot vorig jaar hierheen te komen in een hele moeilijke tijd, niet alleen op sportief vlak. Na met hem te hebben gesproken, kan ik zien dat hij vertrouwen heeft in het team. Het is niet waar dat we een gespannen relatie hebben. De relatie is goed en eerlijk. Ik denk dat we allebei hetzelfde denken, over hoe we de zaak om kunnen draaien." Koeman staat onder druk nadat FC Barcelona slechts één van de laatste vijf duels won. Benfica was woensdag in de Champions League met 3-0 te sterk. Media speculeren over zijn vertrek en noemen Xavi Hernandez, Andrea Pirlo en Roberto Martinez als mogelijke opvolgers.