Familie Nouri en Ajax bereiken akkoord over schadevergoeding

De familie van oud-voetballer Abdelhak Nouri en Ajax hebben een akkoord bereikt over schadevergoeding. Ingewijden bevestigen een bericht van de NOS hierover.

Nouri zakte ruim vier jaar geleden tijdens een oefenwedstrijd tussen Ajax en Werder Bremen in elkaar. De middenvelder liep zwaar hersenletsel op. Het betekende blijvende hersenschade en een abrupt einde van zijn voetbalcarrière.

De familie van Nouri diende in januari van dit jaar een verzoek tot arbitrage in bij de KNVB, omdat het met Ajax geen overeenstemming kon bereiken over een schadevergoeding. Dat akkoord is er nu toch gekomen.