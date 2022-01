Ivoorkust zonder keeper Gbohouo op Afrika Cup na dopingschorsing

DOUALA (ANP) - Ivoorkust kan tijdens de Afrika Cup niet beschikken over eerste doelman Sylvain Gbohouo. De 33-jarige keeper is door de FIFA voorlopig geschorst wegens een dopingovertreding, zo maakte bondscoach Patrice Beaumelle dinsdag bekend op een persconferentie. Gbohouo werd in november vorig jaar na de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Kameroen betrapt op een verboden middel. Volgens Beaumelle heeft een oogbehandeling de positieve test veroorzaakt. Ivoorkust is een van de favorieten voor de titel op de Afrika Cup. Het land begint het toernooi woensdag met een duel met Equatoriaal-Guinea.