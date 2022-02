Vertrek van Overmars bij Ajax ook in buitenland groot nieuws

Het abrupte vertrek van Marc Overmars bij Ajax heeft ook al snel de buitenlandse media gehaald. Onder meer de Franse sportkrant L'Équipe, het Duitse Bild en diverse Engelse kranten besteden aandacht aan de zaak. Ajax maakte zondag kort voor middernacht bekend dat Overmars stopt als directeur voetbalzaken, omdat hij gedurende een langere periode grensoverschrijdende berichten heeft gestuurd aan vrouwelijke collega's.

"Ajax-voetballegende ontslagen", kopt Bild. De Engelse krant The Guardian benadrukt dat Overmars zich schaamt. De oud-speler van Arsenal werd de voorbije jaren met heel wat Engelse clubs in verband gebracht vanwege zijn succesvolle werk bij Ajax. "Ajax Amsterdam neemt afscheid van Marc Overmars wegens ongepast gedrag richting vrouwelijke collega's", schrijf L'Équipe. In Spanje, waar Overmars voetbalde bij FC Barcelona, heeft het nieuws de kranten ook al bereikt. "Ajax ontslaat Overmars wegens 'ongepaste berichten' aan collega's", aldus de grote Catalaanse krant Sport.

Overmars verlengde eind vorig jaar zijn contract bij Ajax tot de zomer van 2026. Met hem als directeur voetbalzaken maakte de Amsterdamse club de afgelopen jaren ruim 300 miljoen euro winst op de transfermarkt.