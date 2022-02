Trainer Ten Hag mist Overmars nog iedere dag bij Ajax

Trainer Erik ten Hag mist de vertrokken directeur voetbalzaken Marc Overmars nog iedere dag. Dat zei hij na de nipte uitzege van Ajax op Willem II (0-1). "Ik mis hem wel", bekende Ten Hag op de persconferentie na het duel. "Als persoon mis ik hem iedere dag. Maar zeker ook functioneel. Maar goed, daar moeten we mee omgaan. We appen nog en bellen. Zo'n band kan je niet doorsnijden. Hij is betrokken. Hij is de regisseur van dit team." Volgens Ten Hag is Ajax in staat om op korte termijn het gemis van Overmars op te vangen. "We weten al veel langer welke richting we met alle spelers op willen", zei de coach. "Dat hebben we samen bepaald. De zaken die in gang zijn gezet, daar wordt een vervolg aan gegeven." Overmars vertrok twee weken geleden bij Ajax nadat bekend werd dat hij zich gedurende langere periode schuldig had gemaakt aan grensoverschrijdend gedrag jegens vrouwelijke collega's op de werkvloer van de club uit Amsterdam.