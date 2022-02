Ajax doet bij Instituut Sportrechtspraak melding zaak-Overmars

Ruim twee weken nadat het grensoverschrijdende gedrag van Marc Overmars naar buiten was gekomen, heeft Ajax bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) melding gemaakt van de zaak. Directeur Henk van Aller van het ISR laat desgevraagd weten dat de melding "begin deze week" is binnengekomen. Een aanklager gaat nu eerst onderzoeken of het ISR de juiste partij is om de zaak te behandelen. Overmars legde begin deze maand zijn functie als directeur voetbalzaken van Ajax neer, nadat de club meldingen had gekregen van vrouwelijke werknemers over wangedrag van de oud-international. Hij zou gedurende een langere periode aan meerdere vrouwelijke collega's grensoverschrijdende berichten hebben gestuurd. Nederlandse sportclubs hebben de plicht om zaken waarin sprake is van grensoverschrijdend gedrag te melden bij het ISR. Ajax heeft de benodigde informatie nu aangeleverd. "Het begint met een oriënterend onderzoek: wat hebben we qua melding?", zegt Van Aller. "De aanklager bekijkt of degene die beschuldigd wordt zich wel aan de strafrechtelijke regels heeft gehouden. Daarna kijkt de aanklager of de melding een overtreding van het tuchtrecht betreft." Hoe lang het eerste onderzoek gaat duren, weet de ISR-directeur niet. "Als alles op een presenteerblaadje wordt aangereikt, zoals ook de gegevens van de mensen die betrokken zijn bij deze melding, kan dat heel snel gaan. Als het veel uitzoekwerk is, duurt het langer. Voorop staat een zorgvuldige en objectieve benadering." Van Aller kan inhoudelijk niets zeggen over de melding van Ajax. De mogelijke straffen die in de tuchtreglementen zijn opgenomen lopen uiteen van een berisping tot een royement als lid van een sportbond. Overmars werd eind januari op een buitengewone vergadering van aandeelhouders herbenoemd tot medio 2026. Algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax vertelde vorige week dat de directie en raad van commissarissen vlak voor die herbenoeming de eerste signalen kregen over grensoverschrijdend gedrag van de directeur voetbalzaken. "Maar zulke dingen moet je dan toch eerst uitgebreid onderzoeken, het is nogal wat. Daarom ook eerst hoor en wederhoor", aldus Van der Sar.