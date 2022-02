Britse premier Johnson: Champions League-finale weg uit Rusland

De finale van de Champions League moet wat de Britse premier Boris Johnson betreft worden weggehaald uit Rusland. Johnson zegt te willen overleggen met de verantwoordelijke autoriteiten over het verplaatsen van de finale, die op 28 mei gepland staat in Sint-Petersburg. De Russische president Vladimir Poetin besloot maandag de zelfverklaarde republieken Donetsk en Loehansk in Oost-Oekraïne als onafhankelijk te erkennen en daar militairen heen te sturen voor een "vredesmissie", tot ongenoegen van vrijwel heel Europa.

"Ik vind het ondenkbaar dat grote internationale voetbaltoernooien in Rusland kunnen plaatsvinden na de invasie van een soeverein land", zei Johnson. De Europese voetbalbond UEFA, die de Champions League organiseert, heeft een statement van afgelopen weekend herhaald waarin het zegt nog geen plannen te hebben de finale te verplaatsen. Op sociale media leidde dat tot kritiek van onder anderen het Britse parlementslid Tom Tugendhat. Hij sprak van "een beschamende beslissing".

De internationale volleybalbond FIVB meldde dat het WK in Rusland van augustus en september daar vooralsnog gewoon zal plaatsvinden. "De FIVB is van mening dat sport en politiek altijd gescheiden moeten blijven, maar we volgen de situatie op de voet om de veiligheid en het welzijn van alle deelnemers aan onze evenementen te waarborgen, wat onze hoogste prioriteit is."

Europese wedstrijden in het handbal vinden voorlopig niet in Oekraïne plaats, aldus handbalbond EHF. Internationale duels van begin maart worden verplaatst naar 'neutraal terrein' in Slowakije en Tsjechië.