Van Dijk ziet Koeman graag terugkeren als bondscoach

Virgil van Dijk voelt wel iets voor een terugkeer van Ronald Koeman als bondscoach van Oranje. Dat zei de 30-jarige aanvoerder van het Nederlands elftal na de nederlaag van Liverpool tegen Internazionale (0-1) in de Champions League. "Ik heb een fantastische tijd gehad onder Ronald bij Oranje. Als er nu al plannen gemaakt gaan worden voor na het WK, dan is hij een heel goede kandidaat en zal hij hoog op de lijst staan", zei Van Dijk voor de camera van RTL7. Koeman liet vorige week duidelijk blijken dat hij openstaat voor een terugkeer als bondscoach. "Je wordt bondscoach om ook een eindtoernooi mee te maken. Dat ontbreekt. Als ik daar ooit weer een kans voor krijg... Ik ga niet solliciteren, maar dat is wel een gemisje. Wie weet komt dat nog een keer. Dat past misschien nog wel het beste bij mij: niet iedere dag op het veld staan", liet hij optekenen in een nieuw seizoen van de Videoland-serie Força Koeman. Goede band Van Dijk heeft een goede band met Koeman, die hem belangrijk maakte voor Oranje. De twee werkten in het verleden ook samen bij Southampton. Van Dijk: "Hij heeft veel betekend voor mijn carrière en ik heb veel met hem gewerkt. Maar ik heb daar geen invloed op en wil me nu vooral focussen op het WK", aldus Van Dijk. Louis van Gaal liet al weten dat hij na het komende WK in Qatar stopt bij Oranje. Koeman werd eind vorig jaar ontslagen bij FC Barcelona.