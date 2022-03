Teleurgestelde Tadic mikt nu op kampioensschaal en KNVB-beker

Dusan Tadic wilde het na de nederlaag van Ajax tegen Benfica (0-1) liever niet over de wedstrijd van zondag tegen Feyenoord hebben. Daarvoor was de uitschakeling in de Champions League nog te vers en veel te pijnlijk. "Maar toch zullen we ons snel moeten herpakken", zei hij. "We moeten nu de schaal en beker pakken."

Weer liet Ajax het afweten in een cruciaal Europees thuisduel, net als de afgelopen jaren tegen Tottenham Hotspur, Atalanta, Valencia in de Champions League. "Dit is ons nu al te vaak overkomen", besefte de aanvoerder van Ajax. "Maar Benfica heeft helemaal niets te vertellen gehad. Zij krijgen een vrije trap cadeau en scoren. Ongelooflijk. Het was niet eens een vrije trap."

Edson Álvarez raakte zijn tegenstander inderdaad niet voordat de Spaanse scheidsrechter Carlos del Cerro Grande zo'n kwartier voor het einde voor een overtreding floot. Vervolgens ging André Onana vreselijk in de fout bij de treffer van Darwin Núñez. De doelman bood zijn excuses aan in de kleedkamer. "Maar dat hoeft hij helemaal niet te doen", zei Tadic. "Natuurlijk was hij verdrietig, maar we zijn een team. We winnen en verliezen samen. Soms doet iemand goede dingen en soms niet. En het ligt niet alleen aan hem. We koppen die vrije trap ook niet weg."

"Zij scoren uit één kans", besefte Tadic. "Verder zijn ze niet gevaarlijk geweest. Zij kwamen hier om te counteren. In Europese duels gaat het vaak om counteren en spelhervattingen. Wij hebben gedomineerd en het spel gemaakt. We misten een beetje geluk. Soms moet de bal even lekker vallen. Maar we waren de betere ploeg. Je mag ons alleen verwijten dat we niet hebben gescoord. Dat had wel gemoeten."

Ajax speelde veel en veel beter dan in de afgelopen weken tegen Willem II, Go Ahead Eagles, RKC Waalwijk en SC Cambuur. De Champions League daagt de spelers van trainer Erik ten Hag uit. Voor competitieduels kunnen ze zich niet wekelijks opladen. Dat voorspelt weinig goeds voor de titelrace in de Eredivisie. PSV heeft slechts 2 punten minder dan de koploper uit Amsterdam. Beide voornaamste titelkandidaten treffen elkaar op 17 april ook in de bekerfinale.

Met het overleven van de groepsfase van de Champions League had Ajax al voldaan aan de Europese doelstellingen. Maar het internationale seizoen was pas echt geslaagd geweest als Benfica over twee duels was verslagen. Het voetbaljaar is voor de Amsterdammers mislukt als PSV er met de landstitel vandoor gaat. "We moeten nu dicht bij elkaar blijven", zei Tadic. "Er komt een belangrijke periode aan. We moeten nog twee prijzen winnen", doelde hij op de landstitel en KNVB-beker."