Van Gaal trots op spelers die zich terugknokten tegen Polen

Bondscoach Louis van Gaal was trots op zijn ploeg die zich tegen Polen had teruggeknokt van een 2-0-achterstand. Het duel in Rotterdam in de Nations League eindigde in 2-2. Oranje blijft daarmee aan de leiding in de groep. "De jongens zaten in de kleedkamer alsof ze verloren hadden, terwijl ze van 2-0 terugkwamen en ook nog met 3-2 hadden kunnen winnen", zei hij bij de NOS.

Van Gaal prees de spirit en de wijze waarop zijn spelers in de tweede helft hadden gespeeld. Over de eerste helft was hij niet tevreden geweest. "De eerste helft was niet goed, maar dat zijn leermomenten. Dit is ook eerste keer dat we tegen een team spelen dat met tien man verdedigt. Het was echter weer hetzelfde, onzorgvuldig balverlies en dan kan je niet aanvallen als zij met tien man verdedigen."