Doelman Flekken beleeft frustrerende avond in Kuip vol met Polen

Doelman Mark Flekken zocht niet naar excuses na het gelijkspel van het Nederlands elftal tegen Polen in de Nations League (2-2). "Ik ga de beelden nog wel even terugkijken", zei hij in de catacomben van De Kuip die tijdens het duel voor ongeveer de helft was gevuld met luidruchtige fans van de bezoekers. "Maar ik heb sterk het gevoel dat ik die 0-1 had moeten voorkomen. Daar baal ik van." Flekken liet zich twee dagen voor zijn 29e verjaardag verrassen door een laag schot van Matthew Cash. Aan de 0-2 van Piotr Zielinski in de 50e minuut had hij geen schuld. Steven Berghuis leed balverlies, waarna de in Kerkrade geboren doelman plotseling oog in oog stond met twee Poolse aanvallers. "Dit zijn frustrerende avonden voor een keeper", omschreef Flekken vlak na de wedstrijd zijn gevoelens. "Ik verricht in de tweede helft nog wel aan aardige redding. Maar die jongen bleek al buitenspel te staan. Dus dat telt niet. Verder kreeg ik weinig te doen maar word ik wel twee keer gepasseerd." Keepers Flekken zou eigenlijk niet keepen tegen Polen. Maar Jasper Cillessen liep tijdens een training tegen een paal aan. "Die kneuzing moet eerst soepel worden", zei bondscoach Louis van Gaal. "Ik vind het niet prettig. Hij is heel veel geblesseerd en je moet op spelers kunnen rekenen." Cillessen stond eerder dit seizoen langdurig aan de kant met een lies- en kuitblessure. Hij is niet de enige Nederlandse keeper met fysieke klachten. Tim Krul verliet afgelopen week geblesseerd het trainingskamp van Oranje. Feyenoorder Justin Bijlow maakt geen deel uit van nationale selectie omdat hij pas net hersteld is van een voetblessure. Ajacied Remko Pasveer stond de afgelopen maanden aan de kant met een gebroken vinger. Ook hij is in beeld bij Van Gaal voor het WK in Qatar. Zonde Oranje is halverwege de groepsfase nog steeds koploper van groep 4 van de A-divisie van de Nations League. met een voorsprong van 3 punten op België en Polen. "Toch blijft het zonde dat we niet hebben gewonnen. Dan hadden we helemaal los gestaan", zei Flekken die Memphis Depay in blessuretijd een strafschop zag missen nadat Davy Klaassen en Denzel Dumfries Oranje op 1-2 en 2-2 hadden gezet. Nederland sluit het seizoen dinsdag af met een thuisduel met Wales. "Jasper zal dan wel keepen denk ik", zei Flekken die het afgelopen seizoen met SC Freiburg als zesde eindigde in de Bundesliga. "Volgens mij was zijn blessure niet zo ernstig. Maar als hij niet kan spelen, dan moet ik zorgen dat ik er sta."