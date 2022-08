Engelse voetbalsters breken in bij persconferentie trotse Wiegman

De Engelse voetbalsters hebben na de EK-finale de persconferentie van hun bondscoach Sarina Wiegman even verstoord. De 52-jarige Nederlandse was net begonnen aan haar terugblik op de na verlenging gewonnen finale tegen Duitsland, toen de speelsters zingend en dansend de perszaal van Wembley binnen kwamen. Ze zongen het bekende lied 'Football's coming home'. Keepster Mary Earps en verdedigster Lucy Bronze klommen zelfs op de tafel waar Wiegman aan zat. De Nederlandse trainster zag het allemaal lachend aan. "Dit is iets typisch Engels", zei Wiegman. "Maar ja, we hebben dan ook de beker gewonnen. Het is ongelooflijk wat we hebben gedaan. Je hoopt natuurlijk vooraf dat het zo uitpakt. Geweldig dat het dan ook lukt." Wiegman leidde de Nederlandse voetbalsters vijf jaar geleden op het EK in eigen land naar de Europese titel en dat deed ze nu ook met Engeland. "Ik besef het nog niet helemaal. Voor mij en mijn assistent Arjan Veurink is dit de tweede keer op rij. Ik heb wat tijd nodig om het allemaal te laten bezinken." Armband De ploeg van Wiegman versloeg in de finale voor bijna 90.000 toeschouwers op Wembley recordkampioen Duitsland na verlenging met 2-1. Ze vloog na het laatste fluitsignaal Veurink in de armen en kuste daarna een armband om haar rechterpols. "Die armband was van mijn zus. Ze overleed tijdens de voorbereiding op dit EK. Ik mis haar, ze was mijn maatje. Ik voelde dat ze hier ook was, dat ze op de lat zat. Ik denk dat ze erg trots op me is. En ik op haar." Wiegman vierde de EK-titel met een biertje. "Voor het eerst in jaren heb ik bier gedronken. Ik houd er niet van, maar ik heb er nu toch wel van genoten." De bondscoach beseft dat de verwachtingen in Engeland voor het WK van volgend jaar in Australië en Nieuw-Zeeland nu nog hoger worden. "Die zullen door het dak gaan. Maar het is niet eenvoudig om dit EK te winnen en dat zal het volgend jaar ook niet zijn. Landen als Duitsland, Frankrijk en Spanje zijn heel, heel sterk. Zweden ook. De toplanden ontwikkelen zich, maar landen onder de top als België en Oostenrijk ook. Het komt steeds dichter bij elkaar te zitten, zeker in Europa. Het is nu tijd om feest te vieren en even rust te nemen. En dan moeten we ons in september nog kwalificeren voor het WK. Het is heel mooi om te zien wat dit toernooi heeft gedaan voor onze sport en vrouwen in de maatschappij. Niet alleen in Engeland, maar ook in Europa en de hele wereld. We hebben de samenleving veranderd."