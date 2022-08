PSV ontsnapt in verlenging tegen Monaco en gaat naar play-offs CL

PSV heeft uitschakeling in de derde voorronde van de Champions League op miraculeuze wijze voorkomen. De Eindhovenaren wisten in de thuiswedstrijd tegen AS Monaco kort voor tijd een verlenging af te dwingen: 2-2. Daarin kopte Luuk de Jong PSV, dat de onderliggende partij was, naar de winst (3-2). De eerste ontmoeting tussen de twee clubs eindigde vorige week in 1-1.

In de play-offs, de laatste voorronde, treft PSV volgende week en die week daarna Rangers FC. De Schotse club van trainer Giovanni van Bronckhorst schakelde de Belgische club Union uit. De winnaar gaat naar het hoofdtoernooi van de Champions League, de verliezer moet verder in de groepsfase van de Europa League.

Joey Veerman opende halverwege de eerste helft de score voor PSV. Monaco kwam na een klein uur spelen via verdediger Guillermo Maripán verdiend langszij. Wissam Ben Yedder zette Monaco in de 70e minuut op voorsprong, waarna invaller Érick Gutiérrez in de 89e minuut op aangeven van De Jong alsnog gelijk maakte (2-2). De Jong maakte in de tweede helft van de verlenging het verschil.