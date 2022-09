Ajax schrijft Ihattaren niet in voor Champions League

Ajax heeft voetballer Mohamed Ihattaren niet ingeschreven voor de Champions League bij de Europese voetbalbond UEFA. De 20-jarige aanvaller, die individueel traint bij de Amsterdammers, is niet opgenomen in de spelerslijst voor het Europese clubtoernooi die voetbalbond UEFA heeft bekendgemaakt. Ajax heeft nieuwkomers Florian Grillitsch en Lucas Ocampos wel ingeschreven, net als Francisco Conceição, Ahmetcan Kaplan en Calvin Bassey. Op de lijst van 23 spelers staan ook de 18-jarige Patrickson Delgado uit Ecuador en de 18-jarige Deen Jeppe Jensen. Ihattaren ontbreekt al enige tijd in de selectie van coach Alfred Schreuder. Ajax heeft de oud-speler van PSV geen rugnummer gegeven en laat hem voorlopig individueel trainen. Schreuder zei vorige week al in het programma Rondo dat het niet waarschijnlijk was dat Ihattaren ingeschreven zou worden voor de Champions League. De Amsterdammers huren de voetballer dit kalenderjaar van Juventus en kunnen hem vervolgens definitief overnemen. Ajax begint de groepsfase van de Champions League woensdag met de thuiswedstrijd tegen Rangers FC van coach Giovanni van Bronckhorst. Liverpool en Napoli zijn de andere tegenstanders.