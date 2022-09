Vooronderzoek naar uitspraken RKC-spelers Vaessen en Kramer

De aanklager betaald voetbal is een vooronderzoek gestart naar de uitlatingen van RKC-spelers Etienne Vaessen en Michiel Kramer. De doelman en de spits waren zondag na afloop van de met 1-0 verloren uitwedstrijd tegen PSV woedend op scheidsrechter Serdar Gözübüyük en de videoscheidsrechter. Gözübüyük gaf PSV diep in de blessuretijd van de tweede helft een strafschop toen Hans Mulder met zijn voet de lucht inging en daarbij het hoofd raakte van PSV'er Xavi Simons. Cody Gakpo benutte de penalty en bezorgde PSV zo ternauwernood de zege. "Aan de andere kant zouden wij de strafschop niet hebben gehad. Je kunt dit wel een 'topclubpenalty' noemen, ja", zei Vaessen na het duel tegen ESPN. "Simons is 1.60 meter. Hoe moet Hans anders die bal wegwerken? Ik vind dat we hier iets aan moeten doen. Zet bijvoorbeeld bij de videoscheidsrechter een oud-profvoetballer." In het interview met de NOS voegde Vaessen daar nog aan toe: "Ik zou de scheidsrechter en videoscheidsrechter voor drie weken schorsen." 'Achterlijke beslissing' Kramer had ook geen goed woord over voor de beslissing van Gözübüyük. „De scheids maakt een schandalige beslissing. Ongeacht of het een verdiende overwinning is, zonder deze achterlijke beslissing pakken wij hier een punt", zei de spits, die ook zei dat de strafschop voor PSV een ’goedmakertje’ was voor de penalty die Gözübüyük eind vorig seizoen gaf aan Feyenoord in De Kuip tegen PSV. De aanklager betaald voetbal vraagt verklaringen op, waarna een sepot of schikkingsvoorstel volgt.