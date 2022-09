Van Gaal denkt dat Oranje ook van België gaat winnen

Louis van Gaal is er van overtuigd dat het Nederlands elftal België in de laatste groepswedstrijd van de Nations League verslaat. "Wij gaan winnen, hoor", zei de bondscoach van Oranje zaterdag op de afsluitende persconferentie in Zeist. Het Nederlands elftal loopt zondag alleen nog groepswinst mis als België met meer dan twee treffers verschil wint. "Als dat stuntje gaat plaatsvinden, zal dat waarschijnlijk verdiend zijn", aldus Van Gaal. "Maar ik zit anders in elkaar. Ik geloof in mijn spelers, ik geloof in mijn team. Wat België doet, hebben we geanalyseerd. De afgelopen wedstrijden hebben zij steeds met dezelfde spelopvatting gespeeld. We hebben daar een bepaalde visie op, hoe we dat gaan aanpakken. Dat geef ik door aan mijn spelers. Het is allemaal in orde."