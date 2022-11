Saudische club Al-Nassr doet Ronaldo aanbod van 225 miljoen

Cristiano Ronaldo heeft een aanbieding op zak van voetbalclub Al-Nassr uit Saudi-Arabië. Volgens de Amerikaanse zender CBS Sports heeft de club de Portugese vedette een contract voor drie jaar aangeboden voor een totaalbedrag van 225 miljoen dollar (216 miljoen euro). Het contract van Ronaldo bij Manchester United werd vorige week in overleg ontbonden nadat de aanvaller zich in een interview bijzonder kritisch had uitgelaten over de club en trainer Erik ten Hag. Daarmee had hij zijn positie bij de club vrijwel onmogelijk gemaakt. De Portugees gaf onder meer aan zich verraden te voelen door de club en zei dat hij geen respect had voor zijn van Ajax overgekomen coach. Al-Nassr kan de sterspeler zonder transfersom vastleggen. Ronaldo heeft zijn toekomst sinds zijn vertrek bij United opengelaten. Hij bereidt zich met Portugal voor op de groepswedstrijd op het WK maandag tegen Uruguay. Ronaldo scoorde in de wedstrijd tegen Ghana en is daarmee de eerste profvoetballer die op vijf eindrondes van het WK minstens één doelpunt heeft gemaakt.