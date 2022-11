Promes betrokken bij massale vechtpartij tijdens Zenit – Spartak

Voetballer Quincy Promes is zondag betrokken geweest bij een massale vechtpartij tijdens het bekerduel tussen Zenit en Spartak Moskou. Die begon toen Promes ruzie kreeg met een speler van de tegenstander uit Sint-Petersburg, waarna iedereen op het veld en ook de wisselspelers zich ermee gingen bemoeien. Er werden zes rode kaarten uitgedeeld, Promes mocht blijven staan. Zenit won het duel via strafschoppen, nadat er niet was gescoord. Promes speelt sinds begin vorig jaar in Moskou na zijn vertrek bij Ajax. Tegen de 30-jarige voetballer loopt in Nederland een strafproces. Het Openbaar Ministerie beschuldigt hem van poging tot moord. Op een familiefeest in juli 2020 in Abcoude zou hij een neef met een mes in een knie hebben gestoken.