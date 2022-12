Gracenote geeft Oranje na groepsfase 9 procent kans op WK-titel

De kans dat het Nederlands elftal over ruim twee weken de wereldbeker omhoog mag houden, is volgens sportdatabureau Nielsen's Gracenote weer iets gestegen. Na de tweede speelronde stond het elftal van bondscoach Louis van Gaal op 7 procent kans, nu de groepsfase voorbij is, is dat opgelopen tot 9 procent. Brazilië is nog altijd de grote favoriet. Na het verlies tegen Kameroen van vrijdag (1-0) is het percentage wel teruggelopen, van 26 naar 21 procent. Brazilië was na twee speelronden al zeker van een plek in de achtste finales en hoefde tegen de Afrikanen daarom niet voluit te gaan. De kansen van Argentinië namen na zeges op Mexico (2-0) en Polen (2-0) toe, van 12 naar 18 procent. Gracenote denkt dat Nederland en Argentinië elkaar ontmoeten in de kwartfinale en dat de Argentijnen dan winnen. Achtste finale tegen VS De twee halve finales gaan volgens berekeningen van het sportdatabureau tussen Brazilië en Argentinië en tussen Frankrijk en Spanje. Brazilië verslaat vervolgens Spanje in de eindstrijd. Bij de achtste finale tussen Nederland en de Verenigde Staten van zaterdag is de kans op een zege voor Oranje 65 procent, aldus Gracenote.