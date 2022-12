Gracenote ziet kansen Oranje op titel groeien tot 11 procent

De kans dat het Nederlands elftal over anderhalve week met de wereldtitel Qatar verlaat, is volgens Nielsen's Gracenote weer iets verder toegenomen. Het sportdatabureau gaf Oranje na de tweede groepswedstrijd tegen Ecuador (1-1) nog 7 procent kans, na het laatste pouleduel met Qatar (3-1) was dat 9 procent en nu alle achtste finales voorbij zijn, is dat opgelopen tot 11 procent. Nederland won met 3-1 van de Verenigde Staten.

Gracenote denkt, op basis van de cijfers, nog wel steeds dat het toernooi van Oranje er na vrijdag op zit. De kans dat tegenstander Argentinië de kwartfinale wint, is 58 procent. Oranje staat op 42 procent kans. Brazilië is favoriet voor de titel, vanaf het begin al. De vijfvoudig wereldkampioen uit Zuid-Amerika staat, na de berekeningen na de achtste finales, op 25 procent kans. Daarna volgt Argentinië met 20 procent, Portugal met 13 procent, Frankrijk en Nederland met 11 procent, Engeland met 10 procent, Marokko met 6 procent en Kroatië met 5 procent. Finale Gracenote ging na de groepsfase nog uit van een finale tussen Brazilië en Spanje. Na de nederlaag van de Spanjaarden na strafschoppen tegen Marokko, is volgens het databureau nu Brazilië tegen Portugal de meest logische eindstrijd. Frankrijk heeft dan over z'n geheel gezien wel iets meer kans dan Portugal op de titel, in de cijfers van de onderlinge ontmoetingen valt het net uit in het voordeel van de Portugezen. Gracenote voorziet een halve finale tussen Frankrijk en Portugal en geeft de Fransen 49 procent kans op winst en Portugal 51 procent. In de finale is Brazilië dan weer de grote favoriet, met 64 procent. De kans dat Portugal de finale wint, is 36 procent.