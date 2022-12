Oranje verdient minimaal 7,5 miljoen euro met zege op Argentinië

Het Nederlands elftal voetbalt vrijdagavond niet alleen voor sportief succes in de kwartfinale tegen Argentinië op het WK. Een zege en een plek in de halve finales levert ook minimaal 8 miljoen dollar op, ruim 7,5 miljoen euro. Nederland verdiende al 17 miljoen dollar, ruim 16,1 miljoen euro op het WK. Een plaats in de halve finale levert minimaal 25 miljoen dollar op, zo'n 23,7 miljoen euro. De nummer 4 van het WK ontvangt namelijk 25 miljoen dollar. De winnaar van de troostfinale krijgt 27 miljoen dollar, ruim 25,5 miljoen euro. De wereldkampioen gaat met 42 miljoen dollar, bijna 40 miljoen euro, naar huis. De verliezend finalist ontvangt 30 miljoen dollar, ruim 28 miljoen euro.Het prijzengeld van het WK voetbal is 440 miljoen dollar, ruim 416 miljoen euro. Mensenrechtenorganisaties hebben de wereldvoetbalbond vooralsnog vergeefs opgeroepen om ook 440 miljoen dollar in een fonds te stoppen, zodat arbeidsmigranten die hebben geleden bij werkzaamheden voor het WK gecompenseerd kunnen worden. De FIFA heeft ook 215 miljoen dollar, bijna 204 miljoen euro, gereserveerd voor clubteams die spelers afstaan voor het WK. De kwartfinale tussen Oranje en Argentinië begint om 20.00 uur Nederlandse tijd in het Lusail-stadion, met een capaciteit van bijna 90.000 toeschouwers het grootste voetbaltheater van Qatar.