Weghorst beleefde op WK ‘mooiste drie weken uit mijn leven’

Wout Weghorst treurde zichtbaar lang na over de uitschakeling van het Nederlands elftal op het WK voetbal in Qatar. Minutenlang verborg de invaller, die twee keer scoorde en daarmee een verlenging voor Oranje eruit sleepte tegen Argentinië, huilend het hoofd in zijn handen. "Het had een van de mooiste avonden uit mijn leven moeten zijn", zei hij lang nadat de uitschakeling door strafschoppen een feit was bij de NOS. "En het kwam ook heel dichtbij. Maar uiteindelijk is het zuur hoe het afloopt." "Als kleine jongen heb je ervan gedroomd om een WK te spelen. Het waren de mooiste drie weken uit mijn leven als voetballer. Je droomt van die beker en we waren er zo dichtbij", aldus de spits van de Turkse club Besiktas. Jongensdroom "Het is heel moeilijk om te beseffen dat het klaar is. De jongensdroom die ieder van ons heeft, knalt uit elkaar. Maar ik ben wel erg dankbaar en trots. Deze groep was zo vastberaden en had zo één doel." Weghorst roemde ook bondscoach Louis van Gaal. "Hij voelde mijn waarde voor het team en ik wist dat er een moment zou komen dat ik het verschil kon maken. Het is zo ontzettend jammer dat het nu voorbij is."