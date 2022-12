Tweede journalist sterft tijdens WK voetbal in Qatar

Voor de tweede keer in korte tijd is er een journalist overleden tijdens het WK voetbal in Qatar. De Qatarees Khalid al-Misslam overleed "plotseling" tijdens zijn werkzaamheden als fotojournalist bij de eindronde, meldde The Gulf Times.

Al-Misslam werkte voor de Qatarese tv-zender Al-Kass. De zender zou het overlijden slechts kort hebben vermeld tijdens een live uitzending.

Vrijdag overleed de bekende Amerikaanse journalist Grant Wahl tijdens de kwartfinale tussen Nederland en Argentinië. De 48-jarige verslaggever was werkzaam voor CBS Sports. Over zijn doodsoorzaak is officieel nog niets bekendgemaakt.