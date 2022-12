Bijna iedereen lijkt wel voor Messi en Argentinië voor WK-finale

De meeste ogen tijdens de WK-finale tussen Frankrijk en Argentinië zijn zondag gericht op Lionel Messi, de superster die zijn laatste wedstrijd ooit op een mondiale eindronde wil afsluiten met die ene prijs die nog ontbreekt op zijn uitpuilende erelijst. "We zullen hem ook in de gaten houden", zei de Franse bondscoach Didier Deschamps. "Een speler als hij verdient alle aandacht. Maar we spelen tegen Argentinië, niet alleen tegen Messi."

Het lijkt wel of hele wereld lijdt aan 'Messi-mania'. Iedereen lijkt wel 'Messiaan'. Natuurlijk in Argentinië, maar ook ver daarbuiten. "Het is wel logisch dat hij een hoge gunfactor heeft", zei Deschamps. "Hij heeft het voetbal veel gegeven. Maar ik heb niet het gevoel dat iedereen tegen ons is."

De Franse voetbalbond verwacht dat er zo'n 6000 Franse supporters naar het Lusail-stadion komen om te kijken of de regerend wereldkampioen de titel prolongeert, iets wat Brazilië in 1962 als laatste landenploeg presteerde. Bijna alle overige toeschouwers zullen een blauw-wit shirt dragen. "Ze maken lawaai, maar zullen geen doelpunten maken", zei Deschamps.

Mbappé

Frankrijk heeft veel problemen overwonnen op weg naar de finale. Sterren als Karim Benzema, Paul Pogba en N'Golo Kanté haakten al voor het toernooi geblesseerd af, net als Christopher Nkunku. Lucas Hernández raakte tijdens het WK geblesseerd en de afgelopen weken waarde er ook een griepvirus door het spelershotel. Adrien Rabiot en Dayot Upamecano meldden zich ziek af voor de halve eindstrijd en Raphaël Varane, Ibrahima Konaté en Kingsley Coman lagen vrijdag nog ziek op bed. Ze waren er zaterdag op de afsluitende training weer bij.

Frankrijk kan ook beschikken over Kylian Mbappé, net als Messi al goed voor vijf doelpunten op dit WK. Beide aanvallers voetballen samen bij Paris Saint-Germain, de club met eigenaren uit Qatar. Wat dat betreft had de gastheer van het toernooi zich geen mooiere finale kunnen wensen. Qatar afficheert zich graag met Messi, net als Saudi-Arabië, dat het WK van 2030 wil organiseren. Messi prijst dat land aan in reclamespotjes.

Maar Frankrijk heeft met Olivier Giroud ook een spits in de gelederen die al viermaal heeft gescoord. En Antoine Griezmann heeft in zijn nieuwe rol op het middenveld al drie doelpunten voorbereid. Julián Álvarez is met al vier doelpunten een opvallende speler bij Argentinië. Hij houdt Lautaro Martínez en Ángel Di María voorlopig op de bank. "Wij weten hoe we Frankrijk pijn kunnen doen", sprak de Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni vol bravoure. "We gaan er alles aan doen dat Messi na de finale de beker mag optillen."