Messi zet wereldbeker op nachtkastje na rit in open bus door Doha

Lionel Messi heeft de wereldbeker mee naar bed genomen. De Argentijnse aanvoerder plaatste uren na de gewonnen WK-finale tegen Frankrijk op Instagram een foto van de wereldbeker op zijn nachtkastje in zijn hotelkamer. "Ik heb hier zo vaak van gedroomd, ik wilde dit zó graag", schreef Messi op sociale media. "Ik kan nog steeds niet geloven dat het nu echt zo is." De 35-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain maakte op zijn vijfde WK zijn erelijst compleet. Messi won vrijwel alle mogelijke prijzen met FC Barcelona en Argentinië, maar de wereldtitel ontbrak nog. In een spectaculaire finale in Qatar, die via strafschoppen werd beslist, pakte de Argentijn de trofee die hij nog miste. Messi scoorde zeven keer op het toernooi en werd gekozen tot beste speler van het WK. Na een uitgebreid feest in de kleedkamer reden de Argentijnse voetballers in een open bus door Doha. Ze werden onderweg toegejuicht door duizenden supporters. Bij terugkeer in het hotel ging de beker mee naar de kamer van Messi, zo bleek uit een foto op Instagram. Zijn zoons namen als aandenken een stukje van het net van één van de doelen in het Lusail-stadion mee.