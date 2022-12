Noa Lang krijgt in België rijverbod en boete

Voetballer Noa Lang mag acht dagen geen auto rijden. De politierechter in Brugge heeft de international van het Nederlands elftal een rijverbod gegeven, omdat hij begin dit jaar veel te hard had gereden. Op weg naar het trainingscomplex van zijn werkgever Club Brugge werd Lang geflitst terwijl hij 119 kilometer per uur reed, waar 70 kilometer de maximale snelheid was. Volgens zijn advocaat was Lang op die bewuste dag te laat van huis vertrokken. In een poging toch nog op tijd op de training te komen, had hij te hard gereden. De politierechter legde Lang een rijverbod van acht dagen op en een boete van 600 euro, waarvan de helft voorwaardelijk. Volgens Belgische media hield de rechter bij het bepalen van de strafmaat rekening met het blanco strafblad van de aanvaller van Club Brugge. Lang verbleef de afgelopen weken als lid van de Oranje-selectie in Qatar. Hij kwam op het WK alleen even als invaller in actie tijdens de kwartfinale tegen Argentinië, die Oranje via strafschoppen verloor. Club Brugge speelt woensdag voor de Belgische beker tegen STVV. Lang behoort tot de selectie van trainer Carl Hoefkens, net als Bjorn Meijer. Ruud Vormer, die onder Hoefkens op een zijspoor is beland, ontbreekt in de groep.