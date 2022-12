Dochter blijft bij zieke Pelé in ziekenhuis

De Braziliaanse voetballegende Pelé heeft de nacht met een dochter in het ziekenhuis doorgebracht. "Nog een nacht samen", laat Kelly Nascimento weten op Instagram. Ze plaatste een foto waarop ze haar zieke vader omhelst. Twee dochters van Pelé lieten donderdag al weten dat hun 82-jarige zieke vader Kerstmis in het ziekenhuis zal doorbrengen. Pelé ligt al sinds eind vorige maand in het Albert Einstein-ziekenhuis van São Paulo. Hij heeft darmkanker en extra zorg nodig vanwege "problemen aan nieren en hart". Pelé bekeek afgelopen zondag de WK-finale tussen Argentinië en Frankrijk in het ziekenhuis. De Braziliaan feliciteerde na afloop Lionel Messi met de wereldtitel. Pelé werd in 1958, 1962 en 1970 wereldkampioen.