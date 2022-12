Blind laat contract bij Ajax ontbinden

Daley Blind verlaat Ajax. De 32-jarige verdediger heeft zijn contract in Amsterdam, dat tot het einde van dit seizoen liep, laten ontbinden. Blind speelde 333 wedstrijden voor Ajax, waarin hij 13 doelpunten maakte. "We zijn de afgelopen dagen met Daley tot overeenstemming gekomen om het nog lopende contract te beëindigen", zegt algemeen directeur Edwin van der Sar van Ajax. "Ik hoop dat hij bij een andere club nog een mooi vervolg gaat geven aan de laatste fase van zijn succesvolle voetballoopbaan." De 99-voudig international van Oranje gaat mogelijk in België aan de slag bij Antwerp, de club van trainer Mark van Bommel en technisch directeur Marc Overmars.