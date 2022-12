Media over de hele wereld rouwen om dood Pelé

In binnen- en buitenland staan de kranten op de dag na de dood van Pelé vol met eerbetonen aan de Braziliaanse voetballer die donderdag op 82-jarige leeftijd overleed. "Pelé Eterno" ("Pelé voor eeuwig"), kopt de belangrijkste Braziliaanse krant O Globo boven een ongekende uitgave van vier edities. "Brazilië huilt om grootheid", schrijft De Telegraaf in een kader op de voorpagina bij een foto van de voetballegende.

"Pelé 1940-2022" schrijft de Britse krant The Guardian op de voorpagina bij een grote zwart-witfoto van Pelé in 1970, waar hij wordt opgetild in een uitgelaten stadion in Mexico-Stad na de gewonnen wereldtitel. Een andere foto van datzelfde moment staat op de voorpagina van de Spaanse krant El País, die schrijft over "het afscheid van 'de koning' van het voetbal".

De Franse sportkrant L'Équipe heeft een paginagrote jeugdfoto van Pelé op de voorpagina met het bijschrift: "Hij was een koning".

Voetballegende

De Britse krant The Mirror noemt hem "de beste" en schrijft dat Pelé "het voetbal mooi heeft gemaakt". De dood van de 82-jarige voetballer is ook het onderwerp van de voorpagina's van onder meer de Franse krant Libération, het Schotse Daily Record en Britse The Sun.

In Nederland besteedt de Volkskrant in een kader op de voorpagina aandacht aan "misschien wel de allergrootste voetballer ooit". Trouw verwijst naar de autobiografie van Pelé, waarin hij zei dat "God een bedoeling met hem had". Het AD schrijft dat de wereld treurt om de Braziliaanse voetballegende.