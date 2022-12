Overmars opgenomen in ziekenhuis na ‘licht infarct’

Technisch directeur Marc Overmars van Antwerp FC is getroffen door een licht infarct. De oud-speler werd onwel en is opgenomen in het ziekenhuis, meldt Antwerp FC op Twitter. "Marc stelt het intussen goed maar zal het nog een tijdje rustiger aan moeten doen", schrijft de Belgische club. "Marc en zijn familie focussen zich op zijn herstel en wensen verder geen commentaar te geven." Overmars was tot februari van dit jaar werkzaam bij Ajax, waarna hij een maand later werd gepresenteerd bij Antwerp.