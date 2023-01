Media: Geronimo Rulli nieuwe doelman Ajax

De Argentijn Geronimo Rulli (30) wordt de nieuwe doelman van Ajax. Dat melden diverse media uit Spanje en Argentinië. Rulli komt over van het Spaanse Villarreal. Beide clubs zouden overeenstemming hebben bereikt over de transfersom, waarmee naar verluidt een bedrag van bijna acht miljoen euro gemoeid is. Daar komen nog bonussen bij.

Rulli kwam enkele malen uit voor de nationale ploeg van Argentinië. Hij maakte ook deel uit van de WK-selectie van Argentinië, die vorige maand in Qatar wereldkampioen werd.

Ajax heeft het nieuws nog niet bevestigd.