Erik ten Hag wint met United in derby van City

Trainer Erik ten Hag heeft zaterdag bij Manchester United zijn misschien wel grootste succes tot nu toe geboekt. De Nederlandse coach zag zijn elftal in de als altijd beladen derby tegen Manchester City met 2-1 winnen. Dat gebeurde na een aanvankelijke achterstand. Voor rust al had Manchester United aardige mogelijkheden. De beste waren voor Marcus Rashford. Eerst zag de international van Engeland zijn inzet door Manuel Akanji van de lijn gehaald, bij zijn tweede poging stuitte hij op doelman Ederson. Na de hervatting viel de openingstreffer aan de andere kant. City, dat meer controle kreeg, kwam na een uur op voorsprong door Jack Grealish. De invaller, amper 3 minuten binnen de lijnen, kopte raak na een voorzet van de meesterlijke aangever Kevin De Bruyne. United kwam echter sterk terug. In de 78e minuut maakte Bruno Fernandes gelijk, nadat de buitenspel staande Rashford na een pass van Casemiro slim genoeg was om van de bal af te blijven. Even later zette Rashford zelf de thuisclub op voorsprong, nu op aangeven van de ingevallen Alejandro Garnacho.