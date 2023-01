KNVB wil namen van gokkende profvoetballers hebben

Zeker 25 voetballers uit de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie hebben de afgelopen maanden gegokt op wedstrijden van hun eigen club of in hun eigen competitie. Ze overtraden daarmee de regels van de KNVB, dat een zerotolerancebeleid hanteert wat betreft matchfixing en daarom het gokken op wedstrijden in de eigen competitie heeft verboden. Een woordvoerder van de voetbalbond bevestigt een bericht hierover van de NOS. De KNVB zegt bekend te zijn met de meldingen, maar kan volgens een woordvoerder niets doen omdat het de namen van de betrokken spelers niet krijgt van de autoriteiten. In sommige gevallen heeft de Financial Intelligence Unit, die alle meldingen van mogelijke matchfixing onderzoekt, wel de politie ingeschakeld. De KNVB wil ook graag horen om welke spelers het gaat. "Door dat gebrek aan informatie kan de KNVB geen verder onderzoek doen en/of tot tuchtrechtelijke vervolging overgaan", meldt de bond. "Die zorg heeft de KNVB recent nogmaals neergelegd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. We hopen op korte termijn samen met de overheid te komen tot een werkbare oplossing, want de sportwereld ontvangt graag de informatie op persoonsniveau, zodat we wel nader onderzoek kunnen doen."