Berghuis: media zijn veel te ver gegaan, René van der Gijp is de domste

Steven Berghuis keerde zondag terug in een vijandige Kuip, nadat hij ruim twee jaar geleden van Feyenoord was overgestapt naar Ajax. De sfeer in het stadion viel hem mee, maar de Oranje-international wilde na afloop bij ESPN wel zijn verhaal kwijt over de voorafgaande dagen. "De media hebben het lekker aangewakkerd in allerlei berichtgeving. Ik heb verstandige mensen gehoord, onze trainer en de trainer van Feyenoord bijvoorbeeld, maar ook hele domme", vertelde Berghuis na het duel dat in 1-1 eindigde. "Allereerst René van der Gijp, ik begin met de domste. De dingen die hij over mij heeft gezegd. En dan het AD, met mij in Ajax-shirt schreeuwend op de cover. Het heeft wel impact gehad op mij en mijn familie. Ik denk dat media moeten nadenken voordat ze wat zeggen of schrijven. In het stadion was het vandaag prima: fluiten oké, een paar spreekkoren, ook oké. Maar mensen worden zo opgehitst door media, in zulke bewoordingen. Het gaat soms echt te ver."