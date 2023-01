Schreuder kondigt wijzigingen in technische staf Ajax aan

In de technische staf van Ajax vinden op korte termijn wijzigingen plaats. Dat liet hoofdtrainer Alfred Schreuder donderdag voor aanvang van de thuiswedstrijd tegen FC Volendam weten. "Ik denk wel dat er de komende dagen iets gaat gebeuren", aldus Schreuder tegen ESPN. "Daar hoeven we niet moeilijk over te doen. Signalen uit de spelersgroep moet je serieus nemen. We gaan ons nu focussen op de wedstrijd en daarna kijken we wat er gaat gebeuren." Met de signalen uit de spelersgroep doelde de trainer van Ajax op gesprekken die mental coach Joost Leenders vorige week voerde met spelers van Ajax. "Het is niet nieuw dat hij met spelers praat", aldus Schreuder. "Het gesprek was al eerder in de week, in aanloop naar Feyenoord, geweest. Daarna hebben de spelers ook nog onderling gezeten. Dat waren goede gesprekken." Heitinga Volgens verschillende media wil Ajax de technische staf opschudden met de komst van John Heitinga en René Meulensteen. De komst van het duo zou wel eens slecht uit kunnen pakken voor Michael Reiziger en Matthias Kaltenbach, de Duitser die sinds afgelopen zomer de bij veel spelers populaire Winston Bogarde vervangt. Oud-speler Heitinga heeft op dit moment Jong Ajax onder zijn hoede. Meulensteen is assistent van bondscoach Graham Arnold van Australië. Het is zeer de vraag of Meulensteen die functie met werkzaamheden bij Ajax mag combineren. Kaltenbach werkte al met Schreuder samen bij Hoffenheim.