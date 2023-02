Ex-Vitesse-speler Atsu dood aangetroffen na aardbeving

Voormalig Vitesse-voetballer Christian Atsu is dood aangetroffen onder het puin in zijn door de aardbevingen zwaar getroffen woonplaats Antakya in Turkije. Dat heeft zijn manager Murat Uzunmehmet bevestigd. "Er worden nu nog andere voorwerpen gevonden. Zijn telefoon hebben we ook al aangetroffen", aldus Uzunmehmet vanuit de zuidelijke provincie Hatay. De 31-jarige Atsu speelde in het seizoen 2013-2014 voor Vitesse, dat hem huurde van Chelsea. De Ghanees voetbalde ook voor onder meer FC Porto, Everton, Málaga en Newcastle United. Hij speelde sinds afgelopen september voor Hatayspor, dat zich inmiddels heeft teruggetrokken uit de Turkse competitie.