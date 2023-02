Ook Brits chemieconcern Ineos brengt bod uit op Manchester United

Ook het Britse chemieconcern Ineos heeft een bod uitgebracht op Manchester United. Miljardair Sir Jim Ratcliffe, met de onderneming ook onder meer eigenaar van wielerploeg Ineos Grenadiers, zegt voor een langere periode op te willen komen voor de belangen van de club. De zakenman lijkt de strijd aan te willen gaan met de miljarden uit Qatar door in te spelen op de culturele waarde van United, waar Erik ten Hag trainer is. "Het eigendom van voetbalclubs in Engeland bevindt zich op een splitsing", staat in een verklaring van Ineos. "Wij willen de inhoud van het komende hoofdstuk bepalen door de cultuur van het Engelse voetbal weer te benadrukken. Wij willen van de club een voorbeeld maken voor een modern en op de fans gericht beleid. Manchester United moet weer van Manchester worden en de focus leggen op de Champions League winnen." Een consortium onder leiding van de Qatarese sjeik Jassim Bin Hamad Al Thani bevestigde vrijdag dat het United wil overnemen. Volgens berichten in de Engelse media zou het gaan om een bedrag van 6 miljard euro. De Amerikaanse familie Glazer is sinds mei 2005 eigenaar van Manchester United. In november vorig jaar maakte de familie bekend een verkoop te overwegen. Derde plaats De meeste clubs uit de Premier League zijn in buitenlandse handen. Dat geldt alleen niet voor Brentford, Brighton & Hove Albion, Tottenham Hotspur en West Ham United. Bij Manchester United spelen onder anderen de Nederlanders Wout Weghorst, Donny van de Beek en Tyrell Malacia. De club staat in de Premier League momenteel op de derde plaats. De ploeg van Ten Hag speelde donderdag in de Europa League nog gelijk bij FC Barcelona (2-2).