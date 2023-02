Ten Hag pakt met League Cup eerste prijs bij Manchester United

Erik ten Hag heeft zijn eerste prijs als trainer van Manchester United veroverd. De ploeg van de 53-jarige coach versloeg op Wembley in de finale van de League Cup Newcastle United met 2-0. United maakte het verschil in het laatste kwartier van de eerste helft. De Braziliaan Casemiro kopte uit een vrije trap de 1-0 binnen, waarna Marcus Rashford via het been van Newcastle-verdediger Sven Botman de 2-0 binnenwerkte. Voor United was het de eerste hoofdprijs sinds 2017, toen de Engelse grootmacht onder José Mourinho de League Cup en de Europa League pakte.